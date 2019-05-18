Каапо Какко: "Думаю, что смогу стать первым номером драфта"

Нападающий сборной Финляндии Каапо Какко поделился ожиданиями от драфта НХЛ-2019. 18-летний финн является одним из главных фаворитов наряду с американцем Джеком Хьюзом.

– Чемпионат мира очень важен для меня в связи с предстоящим драфтом, – цитирует Какко официальный сайт НХЛ. – Думаю, что смогу там стать первым номером.

Пока я хорошо играл. Я не обращал особого внимания на Джека Хьюза и его игру. Знаю, что сумел показать всем мое мастерство и уровень, на котором способен играть. Думаю, что клубам предстоит сделать непростой выбор.

Здорово, что моя игра и я сам вызываем такой интерес. Я рад, что могу играть на таком уровне и забивать. В этом турнире принимают участие многие выдающиеся хоккеисты из НХЛ, и я очень рад, что у меня есть шанс сыграть против них. Я надеюсь, что однажды смогу играть в НХЛ.