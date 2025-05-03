Италия обошла Украину в дивизионе IА чемпионата мира

Сборная Италии одержала крупную победу над Румынией в матче чемпионата мира-2025 в дивизионе 1A — 7:1.

Итальянцы набрали 10 очков и вышли на первое место в турнирной таблице, обойдя команды Великобритании (9) и Украины (9).

Украинская сборная, которая сейчас идет на третьей строчке, сохраняет шансы выйти в элитный дивизион чемпионата мира в случае победы Польши (6 очков) над Великобританией в основное время. Путевки получают сборные, занявшие первые два места.