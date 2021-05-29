Казахстан разгромил Италию на чемпионате мира, забросив 11 шайб
В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Казахстана победила команду Италии (11:3).
Казахстанцы набрали 10 очков и занимают первое место в группе B. У Италии 0 очков и восьмая позиция.
Хоккей
Чемпионат мира
Группа B
Италия — Казахстан — 3:11 (0:1, 1:2, 2:8)
Голы: Старченко — 2 (бол., Валк, Михайлис), 2:12 — 0:1. Мичели — 1 (Петан, Франк), 24:37 — 1:1. Петухов — 1 (Асетов, Степаненко), 32:31 — 1:2. Рымарев — 1 (Шин, Блэкер), 34:59 — 1:3. Михайлис — 3 (бол., Старченко, Валк), 41:31 — 1:4. Хохкофлер — 1 (Гандер), 41:43 — 2:4. Валк — 1 (бол., Старченко), 46:12 — 2:5. Лихотников — 1, 47:01 — 2:6. Лихотников — 2 (Маклюков, Шалапов), 49:46 — 2:7. Петан — 2, 50:59 — 3:7. Панюков — 2 (Дитц, Старченко), 54:38 — 3:8. Старченко — 3 (бол., Валк), 56:07 — 3:9. Сведберг — 1 (Шестаков, Сагадеев), 57:44 — 3:10. Шалапов — 1 (бол., Асетов, Лихотников), 59:52 — 3:11.
Вратари: Фацио (Фадани, 49:46) — Бояркин.
Штраф: 28 — 10.
Броски: 24 (6+10+8) — 36 (5+12+19).
Судьи: Гофман, Сидоренко.
29 мая. Рига. «Арена Рига».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю