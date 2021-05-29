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Казахстан разгромил Италию на чемпионате мира, забросив 11 шайб

14:26
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В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Казахстана победила команду Италии (11:3).

Казахстанцы набрали 10 очков и занимают первое место в группе B. У Италии 0 очков и восьмая позиция.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

Италия — Казахстан — 3:11 (0:1, 1:2, 2:8)

Голы: Старченко — 2 (бол., Валк, Михайлис), 2:12 — 0:1. Мичели — 1 (Петан, Франк), 24:37 — 1:1. Петухов — 1 (Асетов, Степаненко), 32:31 — 1:2. Рымарев — 1 (Шин, Блэкер), 34:59 — 1:3. Михайлис — 3 (бол., Старченко, Валк), 41:31 — 1:4. Хохкофлер — 1 (Гандер), 41:43 — 2:4. Валк — 1 (бол., Старченко), 46:12 — 2:5. Лихотников — 1, 47:01 — 2:6. Лихотников — 2 (Маклюков, Шалапов), 49:46 — 2:7. Петан — 2, 50:59 — 3:7. Панюков — 2 (Дитц, Старченко), 54:38 — 3:8. Старченко — 3 (бол., Валк), 56:07 — 3:9. Сведберг — 1 (Шестаков, Сагадеев), 57:44 — 3:10. Шалапов — 1 (бол., Асетов, Лихотников), 59:52 — 3:11.

Вратари: Фацио (Фадани, 49:46) — Бояркин.

Штраф: 28 — 10.

Броски: 24 (6+10+8) — 36 (5+12+19).

Судьи: Гофман, Сидоренко.

29 мая. Рига. «Арена Рига».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа A
Швейцария
Россия

П2

29%

1.93

ТМ 6.5

21%

1.37

Ф2 (0)

18%

1.53
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа B
Германия
Финляндия

П2

25%

1.58

ТБ 4.5

20%

1.67

ИТБ1 (1.5)

15%

1.69
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Манчестер Сити
Челси

П1

35%

1.90

Обе забьют - да

27%

2.06

ТБ 2.0

22%

1.68

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