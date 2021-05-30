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Италия — Канада: видеообзор матча чемпионата мира-2021 по хоккею

19:20
30 мая. Рига. Италия — Канада — 1:7. Фото Reuters
30 мая. Рига. Италия — Канада — 1:7. Фото Reuters
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Сборная Канады со счетом 7:1 победила команду Италии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею.

Сборная Канады одержала третью победу подряд после трех поражений на старте турнира. Канадцы с девятью очками поднялись на пятое место в турнирной таблице группы B. В заключительной встрече группового этапа команда Канады 1 июня сыграет с финнами.

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