Сборная Канады со счетом 7:1 победила команду Италии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею.

Сборная Канады одержала третью победу подряд после трех поражений на старте турнира. Канадцы с девятью очками поднялись на пятое место в турнирной таблице группы B. В заключительной встрече группового этапа команда Канады 1 июня сыграет с финнами.