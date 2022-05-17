Дания победила Италию на чемпионате мира по хоккею

Дания победила Италию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра завершилась со счетом 2:1.

В составе Дании отличились Николай Элерс и Матиас Бау Хансен. У Италии единственную шайбу забросил Алекс Петан.

Дания занимает 4-е место в группе А. В активе команды 6 очков. У Италии 0 очков и предпоследнее, 7-е место.

В следующем туре Италия 18 мая сыграет с Францией, а Дания 19 мая сыграет с Германией.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Италия — Дания — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Элерс — 1 (бол., Бликфельд, Бау-Хансен), 15:54 — 0:1. Петан — 1 (бол., Хэннун, Мильоранци), 39:00 — 1:1. Бау-Хансен — 1 (Майер), 41:46 — 1:2.

Вратари: Бернард (59:29) — Дам.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 14 (4+4+6) — 45 (18+18+9).

Судьи: Дехаен, Шир.

17 мая. Хельсинки. Helsinki Ice Hall.