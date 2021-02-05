Источник: «Катюша» будет звучать вместо гимна России на чемпионате мира по хоккею

Песня «Катюша» будет использоваться вместо гимна России на чемпионате мира-2021, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Федерации хоккея России (ФХР).

«Гимном будет «Катюша». Про песню все понимают, что будет «Катюша». Детали формы еще уточняются, с точки зрения дизайна будет один в один как на Олимпиаде 2018 года. Слова, которые будут написаны на форме, еще уточняются», — сообщил источник.

Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее запретил российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях — Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира — под флагом России в течение двух лет — до 16 декабря 2022 года. Также в качестве музыкального сопровождения в указанный период не может использоваться гимн России. Комиссия спортсменов ОКР предложила исполкому ОКР использовать «Катюшу» вместо гимна в ближайшие два года.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России на групповом этапе сыграет со Швецией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Данией, Великобританией и Белоруссией.