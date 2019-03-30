Иржи Секач: "Надеюсь помочь сборной Чехии на ЧМ-2019"

Нападающий "Ак Барса" и сборной Чехии по хоккею Иржи Секач признался, что с нетерпением ждет начала чемпионата мира в Словакии. Турнир пройдет в городах Братислава и Кошице с 10 мая по 26 мая.

- У меня хорошие отношения с тренером сборной Чехии Милошем Ржигой, мне хочется сыграть на этом чемпионате мира, - приводит слова Секача РИА Новости. - Я даже не думаю о контракте сейчас. После паузы готов работать и надеюсь помочь сборной Чехии. Сидеть столько времени без хоккея я не могу.

Братислава очень близко от Чехии, на наших матчах будут семьи, друзья и много болельщиков. Все нас будут поддерживать. Жду с нетерпением начала турнира.

Это будет необычный турнир сборных. Он будет как отдельный сезон. Команды проведут что-то похожее на мини-сбор перед чемпионатом, пару товарищеских матчей перед ним. А потом пройдет что-то вроде регулярного чемпионата с сильными соперниками, как Швеция и Россия. Нужно будет выйти в плей-офф, а там пойдет борьба за медали.

В текущем сезоне Секач провел 60 матчей за "Ак Барс" в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 47 (23+24) очков.

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