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Сегодня, 09:25

Иранские хоккеисты примут участие в сборах в Новогорске

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хоккеисты сборной Ирана, принимавшие участие в четвертом дивизионе чемпионата мира, будут тренироваться на сборах, организованных Федерацией хоккея России (ФХР) в Новогорске.

Об этом сообщил главный тренер сборной Ирана Дмитрий Михайлов.

«Из сборной Ирана там будут как хоккеисты, так и менеджмент. Количество представителей точно не знаю, но игроков и остальных там будет не так много. Я так понял, что в Новогорск приедут игроки из этой команды, а также возрастные ребята, которые уже готовы реализовать себя в хоккее как тренеры», — приводит слова Михайлова ТАСС.

Лагерь по развитию защитников и вратарей будет проходить в Новогорске с 25 по 31 мая. Тренеры системы сборных команд России поработают с несколькими десятками игроков. Также на сбор были приглашены представители Бразилии, Турции, ОАЭ, Пакистана и Малайзии.

Источник: ТАСС
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