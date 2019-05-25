Илья Воробьев: "Выложился ли Малкин? Я не собираюсь обвинять игроков"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча 1/2 финала чемпионата мира-2019 против команды Финляндии (0:1).
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