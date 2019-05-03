Главный тренер сборной России Илья Воробьев рассказал о том, что ожидает появления в составе еще одного игрока, выступающего в плей-офф Кубка Стэнли.

– Как оцените состояние игроков "Вашингтона", в последний момент присоединявшихся к национальной команде и проведших первую полноценную тренировку?

– Прошла хорошая, интенсивная тренировка. Естественно, им еще предстоит справиться с акклиматизацией.

– Почему решили поставить в звено к Овечкину и Кузнецову именно Дадонова?

– У нас мысли о том, чтобы поставить его туда были с самого начала. Объясняю это решение следующим образом. В тройке есть быстрый игрок, силовой и хороший распасовщик в лице Кузнецова. Присутствуют и бросковая мощь, и быстрые нападающие.

– При этом нельзя сказать, что все трое хорошо играют в обороне.

– У нас все в обороне хорошо играют.

– Ребята, тренировавшиеся отдельно, имеют меньше шансов на попадание в заявку?

– Нет, мы готовимся к завтрашней игре с финнами и задействовали боевой состав. Может, только по одному защитнику есть вопрос.

– Кого-то из тех, кто еще выступает во втором раунде плей-офф НХЛ, будете еще ждать?

– Хотим определиться до старта чемпионата мира. Но, возможно, будем еще одного человека ждать. (Алексей Шевченко)​

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