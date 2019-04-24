Главный тренер сборной России Илья Воробьев после товарищеского матча против Латвии (4:2) отметил, что пищу для разымшлений получит только после того, как соберется полный состав команды. В сегодняшнем матче приняли участие Богдан Киселевич и Илья Ковальчук, позже к команде присоединятся еще несколько игроков из НХЛ.

– Подарили сопернику пару голов в начале, потом перевернули игру, все стало нормально, – приводит ТАСС слова Воробьева. – Богдан вчера только прилетел, бывает, Илья также приехал совсем недавно, первая игра, важно, что ребята сыграли, почувствовали "большой лед.

У нас ребята еще подъедут после этих игр, там уже будет пища для размышлений, будем смотреть, куда и кого ставить.