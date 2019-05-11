Илья Воробьев: "У меня тоже хороший бросок, но я же не выхожу в большинстве"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев рассказал об отношении к смене формата полуфиналов ЧМ и приезде защитника Никиты Задорова в национальуню команду.
– Как вы отнеслись к смене формата полуфиналов с перепосевом?
– Относиться можно как хочешь. Его сменили – будем играть по этим правилам.
– Но первое место в группе будет более ценным?
– Первое место всегда ценно. Но тут не угадаешь. Главное – показывать хороший хоккей, а там уже смотреть.
– Но вы согласны, что новый формат – на пользу фаворитам?
– В принципе – да. Но сейчас загадывать не надо. Вот когда сетка сложится – будет ясно, на пользу фаворитам или нет.
– На этом турнире повысилась ценность овертаймов "3 на 3". Уже моделируете эти тройки?
– Сейчас надо их моделировать. У нас шведы два подряд матча по буллитам выиграли. Поэтому надеемся сейчас, что козырь мы у них убрали.
– С кем в паре вы видите Задорова?
– Он сейчас приедет. Рассчитываем, что завтра сыграет – как Гавриков, с корабля на бал. А там уже будем смотреть. В семь защитников – что-то попробуем.
– Вы его как игрока меньшинства рассматриваете больше?
– Ну – не большинства точно.
– А у него бросок хороший.
– У меня тоже, но я в большинстве не выхожу. (Игорь Еронко)