Илья Воробьев: "У меня тоже хороший бросок, но я же не выхожу в большинстве"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев рассказал об отношении к смене формата полуфиналов ЧМ и приезде защитника Никиты Задорова в национальуню команду.

– Как вы отнеслись к смене формата полуфиналов с перепосевом?

– Относиться можно как хочешь. Его сменили – будем играть по этим правилам.

– Но первое место в группе будет более ценным?

– Первое место всегда ценно. Но тут не угадаешь. Главное – показывать хороший хоккей, а там уже смотреть.

– Но вы согласны, что новый формат – на пользу фаворитам?

– В принципе – да. Но сейчас загадывать не надо. Вот когда сетка сложится – будет ясно, на пользу фаворитам или нет.

– На этом турнире повысилась ценность овертаймов "3 на 3". Уже моделируете эти тройки?

– Сейчас надо их моделировать. У нас шведы два подряд матча по буллитам выиграли. Поэтому надеемся сейчас, что козырь мы у них убрали.

– С кем в паре вы видите Задорова?

– Он сейчас приедет. Рассчитываем, что завтра сыграет – как Гавриков, с корабля на бал. А там уже будем смотреть. В семь защитников – что-то попробуем.

– Вы его как игрока меньшинства рассматриваете больше?

– Ну – не большинства точно.

– А у него бросок хороший.

– У меня тоже, но я в большинстве не выхожу. (Игорь Еронко)