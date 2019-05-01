Главный тренер сборной России Илья Воробьев в разговоре с журналистами подвел итоги матча со Швецией (4:6)на Евротуре.
– Хороший урок нам преподали, – заявил Воробьев. – Естественно, но вчетвером или втроем в меньшинстве нельзя выиграть. Вопросы есть по удалениям, которые можно было давать или не давать. Их надо убирать.
– Игра Малкина далека от идеала?
– Мы только сплачиваем команду, поэтому рано делать выводы. К персоналиям мы не переходим. Мы не хотим делить, кто когда приехал, поэтому строим игру дальше.
– Несыгранность сказалась?
– На это у нас есть Евротур, мы ищем сочетания, и пару раз потренировались.
– Помимо России и у других команд сильные составы?
– Есть хорошие команды, чемпионат мира очень сильный будет.
– Петтерссон изобретательно играет?
– Я в курсе, кто это. Хороший игрок, все знают его.
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