Главный тренер сборной России Илья Воробьев в разговоре с журналистами подвел итоги матча со Швецией (4:6)на Евротуре.

– Хороший урок нам преподали, – заявил Воробьев. – Естественно, но вчетвером или втроем в меньшинстве нельзя выиграть. Вопросы есть по удалениям, которые можно было давать или не давать. Их надо убирать.

– Игра Малкина далека от идеала?

– Мы только сплачиваем команду, поэтому рано делать выводы. К персоналиям мы не переходим. Мы не хотим делить, кто когда приехал, поэтому строим игру дальше.

– Несыгранность сказалась?

– На это у нас есть Евротур, мы ищем сочетания, и пару раз потренировались.

– Помимо России и у других команд сильные составы?

– Есть хорошие команды, чемпионат мира очень сильный будет.

– Петтерссон изобретательно играет?

– Я в курсе, кто это. Хороший игрок, все знают его.​

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