Илья Воробьев: "Сашка Овечкин сыграл успешно. Видели его силовой прием?"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча против США (4:3) в четвертьфинале чемпионата мира.

- Перед матчем вас и хоккеистов сборной спрашивали про опеку Кейна. Что можете сказать после игры? Удалось сдержать?

- Кейн - хороший хоккеист, но главное, что мы выиграли. А как - уже неважно.

- Задоров против североамериканских команд полезнее?

- Он полезен не только против североамериканских сборных. Вообще, сейчас мы сделали небольшой шажок вперед, давайте не переключаться на отдельных игроков, а объединяться.

- Показалось, что у сборной еще большой запас сил.

- Дай бог.

- Новая схема полуфиналов в плей-офф - хорошо или нет? С кем хотели бы сыграть дальше?

- Ответ я вам дам через день.

- Вам, по-моему, все равно с кем играть.

- Мы не выбираем соперников, это да.

- Овечкин хорошо сыграл сегодня?

- Опять вы хотите о персоналиях... Команда сыграла успешно, Сашка тоже. Видели, какой силовой прием он сделал?

- Что нужно исправить сборной перед полуфиналом, вне зависимости от того, кто попадется на этой стадии?

- Всегда есть что исправить. Хочется становиться лучше, есть над чем работать, но это мы оставим внутри команды.

- Можно ли избежать такой нервотрепки, как сегодня в концовке?

- Можно избежать нервотрепки, если сидеть на диване и смотреть сериал.

- А какой?

- Не знаю, на ваш вкус. (Алексей Шевченко)

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