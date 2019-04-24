Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча Еврочеленджа против Латвии в Риге. Россияне проигрывали по ходу встречи 0:2, однако сумели одержать волевую победу 4:2.

– Сложное начало, подарили пару голов сопернику. Но затем ребята собрались и перевернули игру.

– Как оцените игру Ильи Ковальчука и Богдана Киселевича?

– Ковальчук и Киселевич только недавно прилетели, хотели дать им почувствовать большую площадку. Богдан вообще только вчера прилетел, засыпал к концу матча из-за смены часовых поясов.

– Как оцените бригады большинства? Выпускали четыре форварда и одного защитника.

– Мы посмотрим, как дальше действовать. К команде еще присоединятся новые игроки, будет пища для размышления.