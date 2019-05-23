Илья Воробьев объяснил, почему брал челлендж после гола американцев

Главный тренер сборной России​ Илья Воробьев подвел итоги матча против США ​(4:3) на чемпионате мира.

– Улучшили свой результат по сравнению с Копенгагеном. Поздравляю.

– Угу. Еще вопросы.

– США первая команда, которая заставила до конца играть?

– Здесь намного все быстрее происходит в том смысле, что уровень мастерства команд позволяет за полсекунды и из полумомента создать гол. Здесь все происходит быстро и так же может все поменяться. Мы видели в игре со шведами после первого периода, насколько быстро все может поменяться.

– Что поменяли американцы после того, как стали проигрывать 2:0?

– Не сильно много поменяли. Они снова ждали контратак. Потом во втором периоде стали накладывать смены и хорошо на контратаках завершали моменты. То, что ожидали, ничего нового.

– Почему Хафизуллин в третьем периоде не выходил?

– Мы доигрывали в шесть защитников.

– Какой был план на игру?

– План? Такой и был. Что Гусь (Никита Гусев – Прим. "СЭ") выйдет и забьет в первом (периоде – Прим. "СЭ").

– Согласны, что второй период был едва ли не сильнее чем первый?

– Есть две команды, которые играют. Говорю, что здесь уровень мастерства такой, что из полумомента могут что-то создать. Бывает так, что шайбу останавливают с лета и идет момент.

– Когда брали просмотр верили, что могут не отменить?

– Мы не верили, мы не знали. Понимали, что есть шанс и все. Посовещались и решились взять. Потеряли бы только 30 секунд. (Алексей Шевченко)

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