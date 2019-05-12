Илья Воробьев об отсутствии голов Овечкина: "Мы верим в Сашу и поддерживаем его"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча чемпионата мира против Австрии (5:0)
– Ковальчук остался недовольны обилием выходов на ворота. Согласны?
– Да. Надо пасы назад точно давать.
– Почему Капризова поменяли на Барабанова в тройке Кузнецова?
– Хотели, чтобы Телегин сыграл, поэтому Барабанова попробовали с Овечкиным. Александр прибавил в динамике. Телегин отлично сыграл.
– Капризов сник, не попал в игру?
– В последнем матче он попал. От игры к игре может быстро все измениться.
– Почему вторым номером сегодня был Василевский, а не Сорокин, как вы вчера обещали?
– Потому что льда не было сегодня. Надо было, чтобы Андрей потренировался хотя бы здесь на разминке.
– MVP Кубка Гагарина – третий номер?
– У нас команда, нет третьего номера и четвертого звена.
– Чехи сегодня отдыхали. Тяжело будет играть с ними без отдыха?
– В принципе мы играли в 12 часов, поэтому не то чтобы совсем цейтнот. Конечно, они свежее, но восстановиться время есть.
– Определились, кто первый вратарь?
– На данный момент завтра играет Василевский.
– Овечкин никак не забьет. Переживает?
– Любой снайпер переживает из-за этого. Мы верим в Сашу и подбадриваем его. Ничего страшного нет – это только две игры. На самый важный гол его хватит.
– Вы перевели Ковальчука на дальний пятак с синей линии, потому что пять форвардов – это слишком?
– Да, мы видели два варианта, и этот кажется нам интереснее.
– Могли Зайцева выпускать в большинстве?
– Были такие мысли. Дело в том, что Никита не играл несколько лет в большинстве.
– Почему игроки много играют в пас вместо бросков?
– У нас на майках написано, мы же креативные личности. Мы и в перерывах говорим, что нужно больше бросать, но ребята ищут друг друга. Это несколько в крови у нас.
– Когда будет последняя дозаявка? После чехов или до конца группового турнира?
– Будем думать, как правильно сделать. В принципе нас ничего не торопит. (Игорь Еронко)
Чемпионат мира по хоккею-2019: новости, обзоры, статистика // турнирные таблицы групп и команды ЧМ-2019 // календарь и результаты игр, расписание онлайн-трансляций // сборная России: состав и статистика // прямые видеотрансляции матчей сборной России