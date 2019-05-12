Илья Воробьев об отсутствии голов Овечкина: "Мы верим в Сашу и поддерживаем его"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча чемпионата мира против Австрии (5:0)

– Ковальчук остался недовольны обилием выходов на ворота. Согласны?

– Да. Надо пасы назад точно давать.

– Почему Капризова поменяли на Барабанова в тройке Кузнецова?

– Хотели, чтобы Телегин сыграл, поэтому Барабанова попробовали с Овечкиным. Александр прибавил в динамике. Телегин отлично сыграл.

– Капризов сник, не попал в игру?

– В последнем матче он попал. От игры к игре может быстро все измениться.

– Почему вторым номером сегодня был Василевский, а не Сорокин, как вы вчера обещали?

– Потому что льда не было сегодня. Надо было, чтобы Андрей потренировался хотя бы здесь на разминке.

– MVP Кубка Гагарина – третий номер?

– У нас команда, нет третьего номера и четвертого звена.

– Чехи сегодня отдыхали. Тяжело будет играть с ними без отдыха?

– В принципе мы играли в 12 часов, поэтому не то чтобы совсем цейтнот. Конечно, они свежее, но восстановиться время есть.

– Определились, кто первый вратарь?

– На данный момент завтра играет Василевский.

– Овечкин никак не забьет. Переживает?

– Любой снайпер переживает из-за этого. Мы верим в Сашу и подбадриваем его. Ничего страшного нет – это только две игры. На самый важный гол его хватит.

– Вы перевели Ковальчука на дальний пятак с синей линии, потому что пять форвардов – это слишком?

– Да, мы видели два варианта, и этот кажется нам интереснее.

– Могли Зайцева выпускать в большинстве?

– Были такие мысли. Дело в том, что Никита не играл несколько лет в большинстве.

– Почему игроки много играют в пас вместо бросков?

– У нас на майках написано, мы же креативные личности. Мы и в перерывах говорим, что нужно больше бросать, но ребята ищут друг друга. Это несколько в крови у нас.

– Когда будет последняя дозаявка? После чехов или до конца группового турнира?

– Будем думать, как правильно сделать. В принципе нас ничего не торопит. (Игорь Еронко)

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