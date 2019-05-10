Илья Воробьев о победе над Норвегией: "Давайте не будем возносить сборную"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев рассказал о победе над Норвегией (5:2) на чемпионате мира.
– Сказали ребятам, что концовка должна быть лучше, – сказал Воробьев. – Первый гол случился, так как у Орлова сломалась часть конька.
– Тройка Малкина заиграла, как вы хотели?
– Давайте пока не будем возносить. Не Женю в смысле, а команду. Первая игра, есть над чем работать. (Алексей Шевченко)
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