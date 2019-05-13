Илья Воробьев: "Не хотим ли взять Еронко в тренерский штаб сборной? Думаем"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев рассказал о победном матче против Чехии на чемпионате мира-2019 (3:0). И оценил уровень журналистов и спецкоров "СЭ" Игоря Еронко и Алексея Шевченко.

– Возможно ли, что вы вызовете тогда кого-то из нападающих из НХЛ?

– Если до этого дойдет и что-то будет складываться – будем смотреть.

– Удалений было много на этот раз.

– Хотелось бы поменьше, но там удаления такие – со знаком вопроса. И у Малкина, и у Андронова. Были они или не были – еще вопрос.

– А чем вы были недовольны в моменте с Телегиным, когда обоюдное удаление было?

– Уже не помню, если честно. Может быть, я что-то судье хотел сказать. А – наверное, что Телегина удалили – вот чем я был недоволен.

– Как самочувствие Жамнова?

– Он пишет нам эсэмэски. Пока еще – не хочет никого заразить. Мы его пока не видим.

– Будете ли что-то пробовать в матче с Италией неожиданное? Там ведь можно экспериментировать.

– Посмотрим. Этот матч разберем – потом уже будем о следующей игре думать.

– Все-таки удивительно, что звено Андронова забивает больше, чем звенья Малкина и Кузнецова.

– Вы хотите все время поделить всех на личности. А у нас команда. Нет первого и четвертого звена, нет первого или третьего звена – есть команда.

– Как, по-вашему, сыграл Барабанов?

– На своем уровне. Солидно.

– Убедил, что может играть с Овечкиным и Кузнецовым?

– Он нормально сыграл. Что мы хотели от него видеть, чтобы он привозил в зону атаки шайбу, чтобы держал ее там, то он и делал.

– Можете ли вернуться к варианту с Ковальчуком в звене с Малкиным и Дадоновым как к основному?

– Если жизнь подскажет – все возможно.

– Ковальчук во втором большинстве отправил Орлова на дальний пятак и занял его место на синей линии. Это вы продиктовали?

– Тут мы тоже будем еще думать, как надо делать. Под Овечкина очень близко подкатываются, когда он в круге размещается.

– В штаб не хотите Еронко взять? – вопрос от коллеги из информационного агентства.

– Мы думаем. Кстати, когда умные вопросы задаются – это хорошо.

– Так ведь только я умные задаю, – заметил Алексей Шевченко.

– Так я про вас двоих с Еронко и говорю. (Игорь Еронко)

Чемпионат мира по хоккею-2019: новости, обзоры, статистика // турнирные таблицы групп и команды ЧМ-2019 //

календарь и результаты игр, расписание онлайн-трансляций //

сборная России: состав и статистика //

прямые видеотрансляции матчей сборной России