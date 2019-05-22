Илья Воробьев: "Не говорил хоккеистам, что попадаем на США"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча со Швецией (7:4) на чемпионате мира.

- Что Ковальчук дает второй тройке по сравнению с Григоренко?

- Дело в том, что Михаил часто играет в меньшинстве, он расходует силы на эту часть тоже. Ковальчук выходит там для того, чтобы сбалансировать игровое время.

- Россия попадает на пока что самую тяжелую половину сетки. США в четвертьфинале, дальше есть вероятность выйти на шведов.

- Что ж, попадает так попадает. Играем с американцами.

- Следили за счетом в параллельном матче Канада – США?

- Да.

- Говорили ли игрокам о раскладе?

- Нет.

- Что сейчас можете сказать о сборной США?

- У американцев талантливая команда, атакующая, с хорошим подбором игроком. Будем смотреть игры соперника и изучать отчеты наших скаутов.

- Североамериканские команды в плей-офф отличаются по стилю от европейских. Вспомнить хотя бы прошлый год.

- Давайте не будем вспоминать прошлый год, тогда была совсем другая ситуация.

- У американцев одна из самых молодых команд на турнире. Как играть против них так, чтобы они сразу не побежали вперед?

- Надо обрезать соперника быстрым пасом, тоже быстро двигаться. Вообще, быстрее шайбы никто не бегает.

- Что скажете об игре Василевского?

- В начале матча он здорово сыграл. У команды не очень получалась игра, Андрей очень помог нам.

- Шведы сказали, что хотели бы встретиться с Россией снова.

- Мы не загадываем. Попадем на них – значит, будем играть.

- Сможете найти на карте США?

- Спасибо. (Игорь Еронко)

Где смотреть видеотрансляции матчей сборной России на ЧМ-2019