Илья Воробьев: "Начало было тугое"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев – о матче с Австрией (5:0) на чемпионате мира.

– Начало было тугое – подкачала реализация, – заявил Воробьев. – Мы нанесли 17 бросков в створ, и всего 1:0 повели. Больше не понравилась первая половина второго периода. Потом раскрутились, и нормально было. Понятно, что завтра будет другая игра и другой темп.

– Как дебютировал Задоров?

– Молодец, что не растерялся, ведь приехал сразу с самолета. Он большой и ему сложнее входить в эти игры. В обороне солидно, и в атаке первый пас нормально отдавал.

– Вы провели с ним разъяснительную беседу?

– Говорили, конечно, с Никитой. Вчера уже рассказали, как играем, и сегодня. (Игорь Еронко)

Чемпионат мира по хоккею-2019: новости, обзоры, статистика // турнирные таблицы групп и команды ЧМ-2019 // календарь и результаты игр, расписание онлайн-трансляций // сборная России: состав и статистика // прямые видеотрансляции матчей сборной России