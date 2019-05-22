Илья Воробьев: "Малкин и Овечкин? Первый канал назвал их связкой, но они вышли вместе на пересменке"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча со Швецией (7:4) на чемпионате мира.

– Первые 10 минут не получились, – заявил Воробьев. – Потом ребята все лучше и лучше стали вкатываться и выдали хороший второй период. Дальше сыграли по счет. Порадовало, что прорвало всех.

– Мотивационные речи звучали в первом перерыве?

– Довольно медленно мы вошли в игру, потом уже становилось лучше. Сказали в раздевалке, что нужно делать, и ребята откликнулись очень хорошо.

– Малкин и Овечкин вместе – случайность?

– Первый канал их уже связкой назвал. Это была случайность, на пересменке выскочил.

– Давно с противниками такого уровня не играли?

– Швейцария – неплохой соперник был.

– Трудно было настроить на третий период?

– Вышли, сказали, что солидно играют.

– Шведских защитников называют лучшими в мире. Сегодня сборная России поставила это под сомнение?

– Хорошо сыграли, много получалось сегодня, забили много голов. Здорово, если сможем так сказать в конце. (Игорь Еронко)

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