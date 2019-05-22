Илья Воробьев: "Малкин и Овечкин? Первый канал назвал их связкой, но они вышли вместе на пересменке"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча со Швецией (7:4) на чемпионате мира.
– Первые 10 минут не получились, – заявил Воробьев. – Потом ребята все лучше и лучше стали вкатываться и выдали хороший второй период. Дальше сыграли по счет. Порадовало, что прорвало всех.
– Мотивационные речи звучали в первом перерыве?
– Довольно медленно мы вошли в игру, потом уже становилось лучше. Сказали в раздевалке, что нужно делать, и ребята откликнулись очень хорошо.
– Малкин и Овечкин вместе – случайность?
– Первый канал их уже связкой назвал. Это была случайность, на пересменке выскочил.
– Давно с противниками такого уровня не играли?
– Швейцария – неплохой соперник был.
– Трудно было настроить на третий период?
– Вышли, сказали, что солидно играют.
– Шведских защитников называют лучшими в мире. Сегодня сборная России поставила это под сомнение?
– Хорошо сыграли, много получалось сегодня, забили много голов. Здорово, если сможем так сказать в конце. (Игорь Еронко)
Расписание матчей чемпионата мира по хоккею – 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр //
Турнирная таблица группового этапа и сетка плей-офф чемпионата мира – 2019 //
Чемпионат мира по хоккею – 2019: новости, обзоры, команды, статистика //
Сборная России по хоккею: расписание и результаты матчей, состав и статистика //
Где смотреть видеотрансляции матчей сборной России на ЧМ-2019