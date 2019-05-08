Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился ожиданиями от чемпионата мира, который 10 мая стартует в Братиславе. Россияне свой первый матч проведут против команды Норвегии. Игра пройдет 10 мая в 17.15 (мск).

– Мы в процессе подготовки сыграли семь матчей. Провели неплохой тренировочный микроцикл и на льду, и на земле. Сейчас мы смотрим только вперед. У нас очень много таланта. Таланта впереди, но, опять же, нам нужно создать рабочий коллектив. Только талантом не выигрывают. Выигрывают командой. Выигрывают работой.

Капитаном будет Илья Ковальчук. Ассистенты – все как и было, Овечкин и Малкин.

– Зачем берете 10 защитников? И что будете делать, если сломается центральный – у вас их всего 4?

– У нас есть Григоренко, который может сыграть и играл на позиции центрального. По защитникам – взяли, чтобы был некоторый запас, если что-то случится.

– Василевский будет основным вратарем?

– Он будет начинать турнир.

– Зачем везете двух запасных?

– Бывают разные случаи. Мы же не в шахматы играем. Травмы бывают. Дай бог – все будут здоровы.

– Есть какой-то срок, когда дозаявка будет последняя озвучена?

– Будем думать от игры к игре.

– Когда Гавриков присоединится к сборной?

– Скорее всего, 10-го.

– Не сыграет в первом матче?

– Посмотрим.

– Звездный состав – не гарантия победы. Какую работу в этом направлении проводите?

– У нас много таланта впереди. Но нам еще предстоит стать командой. Нам нужно не только с шайбой играть. В первую очередь важно – как мы играем без шайбы. (Евгений Белоусов)

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