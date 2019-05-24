Илья Воробьев: "Изучали ли матч 2011 года с финнами? Конечно, нет"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев ответил на вопросы журналистов перед полуфиналом чемпионата мира против Финляндии.

– Тренировка была довольно короткой, а Овечкин, Кузнецов и Телегин рано ушли со льда.

– Такое же короткое занятие уже было до этого. Иногда делаем лед по желанию. У некоторых ребят есть особая профессиональная подготовка, поэтому они ушли раньше.

– Обрадовались, что финны выиграли?

– Почему мы должны радоваться?

– Потому что второй матч на турнире с одним и тем же соперником всегда сложнее.

– В этом что-то есть, вы правы. Мы тоже об этом думали, но надо смотреть, кого обыграла Финляндия на этом чемпионате. Посмотрите, команда уже давно сидит на сборах, у нее уже хорошо отлаженный механизм. Поэтому они обыграли американцев, канадцев и шведов.

– В 2011 году в Братиславе проиграли 0:3 финнам в полуфинале. Этот матч изучали?

– Конечно, нет.

– Составы России и Финляндии практически не изменились по сравнению с Брно. Насколько тот матч можно изучать?

– Все матчи, кроме 2011 года, мы уже изучили.

– Тот матч запомнился тем, что Кучеров перенервничал с финнами. Как этого избежать в полуфинале?

– Мы просто должны показывать свою игру. Это будет капкан, они откатываются, плотно играют в обороне, все на себя ловят и ждут контратаки.

– Какая из команд, с которыми встречались на этом турнире, ближе всего к финнам по манере игры?

– Наверное, это отдельная тема. Более или менее близкие команды есть.

– Против Какко будете как-то индивидуально играть, закрывать, изучать его игру?

– У нас не так команда, чтобы мы кого-то… Мы будем играть в свою игру.

– Персональной опеки против него не будет?

– Нет.

– С вратарем определились?

– Василевский.

– Два матча подряд?

– Да. Василевский. (Алена Гребенькова)​

Матч 1/2 финала чемпионата мира между сборными России и Финляндии пройдет в Братиславе в субботу, 25 мая. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Россия – Финляндия. Начало – 16.15 (время московское). Также будет доступна видеотрансляция полуфинала ЧМ-2019 Россия – Финляндия в прямом эфире.

Чемпионат мира по хоккею 2019: новости, обзоры, команды и статистика //

Расписание матчей, турнирная таблица и сетка плей-офф чемпионата мира 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр //

Расписание и результаты матчей, состав и статистика сборной России по хоккею: где смотреть видеотрансляции игр ЧМ-2019