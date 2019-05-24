Илья Воробьев: "Изучали ли матч 2011 года с финнами? Конечно, нет"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев ответил на вопросы журналистов перед полуфиналом чемпионата мира против Финляндии.
– Тренировка была довольно короткой, а Овечкин, Кузнецов и Телегин рано ушли со льда.
– Такое же короткое занятие уже было до этого. Иногда делаем лед по желанию. У некоторых ребят есть особая профессиональная подготовка, поэтому они ушли раньше.
– Обрадовались, что финны выиграли?
– Почему мы должны радоваться?
– Потому что второй матч на турнире с одним и тем же соперником всегда сложнее.
– В этом что-то есть, вы правы. Мы тоже об этом думали, но надо смотреть, кого обыграла Финляндия на этом чемпионате. Посмотрите, команда уже давно сидит на сборах, у нее уже хорошо отлаженный механизм. Поэтому они обыграли американцев, канадцев и шведов.
– В 2011 году в Братиславе проиграли 0:3 финнам в полуфинале. Этот матч изучали?
– Конечно, нет.
– Составы России и Финляндии практически не изменились по сравнению с Брно. Насколько тот матч можно изучать?
– Все матчи, кроме 2011 года, мы уже изучили.
– Тот матч запомнился тем, что Кучеров перенервничал с финнами. Как этого избежать в полуфинале?
– Мы просто должны показывать свою игру. Это будет капкан, они откатываются, плотно играют в обороне, все на себя ловят и ждут контратаки.
– Какая из команд, с которыми встречались на этом турнире, ближе всего к финнам по манере игры?
– Наверное, это отдельная тема. Более или менее близкие команды есть.
– Против Какко будете как-то индивидуально играть, закрывать, изучать его игру?
– У нас не так команда, чтобы мы кого-то… Мы будем играть в свою игру.
– Персональной опеки против него не будет?
– Нет.
– С вратарем определились?
– Василевский.
– Два матча подряд?
– Да. Василевский. (Алена Гребенькова)
Матч 1/2 финала чемпионата мира между сборными России и Финляндии пройдет в Братиславе в субботу, 25 мая. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Россия – Финляндия. Начало – 16.15 (время московское). Также будет доступна видеотрансляция полуфинала ЧМ-2019 Россия – Финляндия в прямом эфире.
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