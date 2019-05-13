Илья Воробьев: "Говорили игрокам не вестись. И на провокации чехов тоже"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал победу над Чехией на чемпионате мира (3:0). По его словам, он давал игрокам установку не вестись на провокации.

- Как вам подкожный чешский хоккей?

- Мы ожидали этого. К чему готовились, то и получили. Ничего нового нет, ребята говорили то же самое.

- Говорили игрокам не вестись на провокации?

- Говорили не вестись.

- А на провокации?

- И на провокации тоже.

- Ковальчук вышел с Малкиным и Дадоновым в конце второго периода. А потом еще и в третьем, и этот ход не объяснишь предшествовавшим меньшинством.

- Там Миша Григоренко потратил много сил на меньшинство, поэтому Илья вышел. В конце тоже надо было, чтобы хорошо в обороне сыграли. Это все из-за меньшинства.

- Будете ли вы делать третью бригаду меньшинства? У вас пока две пары нападающих плюс Анисимов и две пары защитников плюс Задоров.

- У нас есть пять форвардов, которых мы планируем. Пока остановимся на то, что есть.

- Что с Капризовым?

- Ничего.

- Он вышел всего на одну смену.

- Он сегодня одевался 13-м, никто не выпадал, поэтому не выпускали.

- Капризов приехал на чемпионат мира в роли форварда второго звена, но с Австрией у него не пошло. Почему?

- Мы на личности не сваливаемся, нам важен командный результат. Сейчас Барабанов вместо Капризова играет. Размышляли так, что поставим его 13-м.

- Что нужно, чтобы наконец-то "закликало" у Овечкина и Кузнецова?

- Время.

- И матч с Италией?

- Возможно.

- Дадите сыграть Сорокину с Италией?

- Будем думать.

- Как он так попал в заявку?

- Когда писали заявку, вписали его имя.

- Не могли случайно ошибиться?

- Нет.

- Когда Зуб будет заявлен?

- Зуба не спешим пока заявлять. Пока у нас ребята, слава богу, здоровы в защите.

- Есть вариант с Елесиным или Проворовым?

- У Проворова контракта нет. У нас есть Зуб. И если он есть, значит, он на первом месте. (Игорь Еронко)

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