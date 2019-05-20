Илья Воробьев: "Борьба Кучерова и Нюландера в гонке бомбардиров? Это все неважно"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев ответил на вопросы журналистов перед матчем группы B чемпионата мира-2019 с Швецией. Встреча пройдет 21 мая, начало – в 21.15 (мск).

– Что осталось в памяти с прошлогоднего матча со шведами?

– Они очень хорошо и организованно играли. Матч со шведами – самый ожидаемый в группе.

– На воротах будет Василевский?

– По составу сориентируем в день игры.

– Сделали разбор матча со Швейцарией?

– Конечно, мы разбирали. Сегодня тоже будем смотреть.

– Многие игроки Швеции подъехали на турнир только сейчас. Есть ли преимущество в том, что состав России установился еще до начала?

– Да, хорошие игроки подъезжают. Но мы думаем только о своем составе. Это их решения. Мы изначально планировали собрать команду до начала турнира.

– Следите за борьбой Кучерова и Нюландера в гонке за лучшего бомбардира?

– У нас одна команда. Это все неважно.

– На кого хотелось бы попасть в четвертьфинале? Возможно, проиграть какую-то игру было бы лучше.

– Мы стараемся выиграть все матчи, чтобы радовать наших болельщиков. Так, есть кое-какие мысли. Но свои планы я рассказывать не буду. От нас в Кошице поехали скауты: изучают игру соперников. (Алена Гребенькова)

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