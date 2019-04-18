Илья Ковальчук: "Всегда с большим желанием играю за сборную"

Нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук в интервью "СЭ" прокомментировал вызов в сборную России на чемпионат мира-2019. 36-летний форвард отметил, что приглашение не стало для него сюрпризом.

– Еще в феврале вы сказали мне, что будете рады сыграть за сборную – но тогда еще без конкретики, поскольку в разгаре был регулярный чемпионат НХЛ. Уже тогда были сигналы, что вас хотят видеть на чемпионате мира?

– Знаю, что тренерский штаб и все, кто работает на сборную, всегда следят заребятами, которые здесь выступают. Поэтому после окончания сезона позвонили и спросили, есть ли желание и силы сыграть на чемпионате мира. Мы поговорили и решили, что я поеду играть за сборную.

– А кто позвонил?

– Роман Борисович (Ротенберг – Прим. "СЭ").

– Вы ожидали вызова, или он стал приятным сюрпризом?

– Наверное, ожидал. Потому что я мало играл, и сил осталось много. Прошел через разное. Всегда с большим желанием играю за сборную. Тем более на чемпионате мира, в котором я последний раз участвовал в 2015 году.

– Со здоровьем все в порядке?

– Да, все нормально, ничто не беспокоит. Сейчас катаюсь, тренируюсь потихонечку здесь с ребятами из "Кингз", которые будут играть на чемпионате мира за другие сборные. Мартинес едет туда в составе сборной США, Кемпе – Швеции.

– С Ильей Воробьевым уже общались?

– Еще нет. Когда приеду, в понедельник увидимся в Новогорске. Тогда и пообщаемся.

– Слышал версию, что ваш приезд также поможет привлечь в сборную других опытных и именитых хоккеистов – в частности, Евгения Малкина? Разговаривали с ним? Судя по его словам в интервью, к поездке на ЧМ-2019 он готов.

– Думаю, что моя поездка в сборную никак не отразилась на решении Малкина.Это уж вы у него спросите (улыбается). Да, мы с ним разговаривали. Все наши ребята, которые играют в НХЛ и освобождаются, всегда едут в сборную, если нет какой-то весомой причины – в частности, травмы. Он тоже. Поэтому думаю,что и Кучеров, и Сергачев, и Василевский, и другие, кого пригласили, приедут с хорошим настроением. Потому что в сборной всегда отличные условия для работы, общение, настроение и позитив. Тем более не каждый год выпадает шанс поиграть за нее и что-то выиграть для страны.

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