Нападающий сборной России и "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук поделился ожиданиями от чемпионата мира в Братиславе.

– Вы общались с Тоддом Маклелланом, главным тренером "Лос-Анджелеса"?

– Конечно, общался, но у нас все-таки сейчас тема сборной.

– Как настроение?

– Супер. Отлично потренировались.

– Какие у вас ожидания от турнира?

– Ожидания только позитивные. Настрой хороший. Команда очень хорошая собралась. В коллективе никаких проблем нет.

– И вы, и Овечкин были капитанами сборной. Как сейчас делите обязанности?

– Мы не делим. У нас 22 капитана. Все играем за герб на груди, и не важно, какая у кого нашивка. Это самая маленькая проблема.

Ови и Кови 🤝 pic.twitter.com/BHTml7qUDi – СЭ Хоккей (@hockey_se) May 8, 2019

– Вы играете в звене, которое правильно называть оборонительным (Ковальчук – Андронов – Плотников – прим. "СЭ"). Как вам?

– Так мы последние две игры начинали. Так что у нас первое звено. Да нет, на самом деле у нас нет ни первого, ни второго, ни третьего, ни четвертого звена. Все слушают, чью фамилию в какой тройке тренер назовет, выходят и полностью выкладываются. Понятно, что здесь у ребят не будет тех ролей, которые есть в клубе. Все это прекрасно понимают. Мы об этом говорили между собой. И никаких обид быть не может.

– Как сказывается то, что два запасных едут в Братиславу?

– Запасной – это же не лишний. Поэтому хорошо.

– У сборной России собрался эдакий дрим-тим. Есть ли от этого расслабон?

– Нет расслабона. Есть удовольствие. Я Никиту Кучерова или Михаила Сергачева не знал особо. Молодые ребята, очень талантливые. Отлично сезон провели в этом году. Поиграть с ними в одной команде – одно удовольствие. Познакомиться, пообщаться. Никакого расслабона быть не может. Тем более – с таким тренерским штабом. Там не расслабишься.

– Вы играли в пять нападающих в большинстве на Евротуре. Насколько это непривычно?

– С такими партнерами – я даже в ворота могу встать. "А Вася на синюю встанет", – вмешался Овечкин. Да нет, я играл в большинстве сверху, поэтому никаких проблем нет.

– Что говорят вам близкие?

– Удачи желают. На вторую неделю у меня семья в Братиславу приедет. Будет болеть непосредственно на стадионе. Люди на улице встречают нас – желают удачи. Говорят, что будут смотреть матчи. Мы чувствуем ответственность. (Евгений Белоусов)​

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