Илья Ковальчук: "Так нельзя доигрывать концовку"

Капитан сборной России Илья Ковальчук подвел итоги первого матча на чемпионате мира против Норвегии (5:2).

– Две шайбы от норвежцев пропустили. Что случилось? Потеряли концентрацию?

– Да, дело в концентрации. Так нельзя концовку доигрывать. Будем об этом разговаривать и в следующей игре исправлять ошибки.

– 27-27 по броскам.

– Счет 5-2, поэтому – идем дальше. Ничего страшного.

– В последних двух матчах хорошо выстрелили три звена. Какая функция у вашего?

– Заводить команду, играть в свою игру. У нас неплохо получается. Этот матч – первый на турнире. Мы чуть-чуть переволновались. Плюс лед очень мягкий, нужно к этому привыкнуть.

– Жарко на льду?

– А вам не жарко?

– В пресс-центре прохладно.

– Жарковато. Но условия для обеих команд одинаковые.

– Пока забивает только одна бригада большинства.

– У ребят игра идет, поэтому – пусть забивают. Слава богу.

– Насколько высока конкуренция на этом чемпионате мира?

– Если честно, другие команды меня мало волнуют. Самое главное – концентрироваться на себе. У нашей сборной огромный резерв. Будем разговаривать, смотреть разные варианты. (Алена Гребенькова)​

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