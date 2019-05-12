Илья Ковальчук: "Сложно сказать, что порадовало в матче с Австрией. Проще – чем я недоволен"

Капитан сборной России Илья Ковальчук подвел итоги матча против Австрии (5:2) на чемпионате мира.

– Как вам сегодняшняя игра?

– Соперник очень похож на норвежцев. Сюрпризов в этом матче для меня лично не было. Мы чуть медленно начали, но потом первыми забили в большинстве – контролировали игру.

– Не много ли похожих и не самых сильных соперников на старте турнира?

– Так делают для популяризации хоккея. Посмотрите, сколько австрийцев и норвежцев приехали на матч. Хорошо, что календарь именно такой: многие ребята только прилетели из Америки, и у них есть время на акклиматизацию.

– Что вас порадовало в сегодняшней игре?

– Сложно сказать. Проще говорить, чем я недоволен. Упускаем много моментов: убегают два в один, три в два. В защите тоже нужно прибавлять. Понятно, что мы все хотим много забить, но над обороной поработать не помешает.

– Команде не хватает работяг?

– Да нет. У нас всех работяги. Нет тех, кто отсиживается или не хочет что-то делать. Каждый ложится под шайбу. Просто нужно время для того, чтобы все поняли свою роль.

– Иван Телегин добавил в ваше звено динамику?

– Да. Забил в первой же смене! Даст бог, чтоб продолжал в том же духе.

– Чехи играют грязновато. С таким защитником, как Задоров, спокойнее?

– Он сегодня сыграл очень хорошо. Большой парень: эмоций и здоровья много. Рад, что он приехал. Такие ребята команде не помешают.

– В первом периоде у вашего звена была довольно продолжительная атака. У других – шайба не держалась.

– Мы играли вместе и с Барабановым, и с Андроновым раньше на Олимпиаде. Нам очень комфортно. Потом нас поменяли, передернули. Но, ничего страшного, тренеры пробуют различные состояния.

– В большинстве вас переставили на дальний пятак. Комфортно себя чувствуете?

– Мне комфортно в любом месте. Но на тренировках будем работать. Есть потенциал играть лучше. (Алена Гребенькова)

Чемпионат мира по хоккею-2019: новости, обзоры, статистика // турнирные таблицы групп и команды ЧМ-2019 // календарь и результаты игр, расписание онлайн-трансляций // сборная России: состав и статистика // прямые видеотрансляции матчей сборной России