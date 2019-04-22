Илья Ковальчук: "Рад присоединиться к сборной"

Нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук признался, что рад присоединиться к сборной России. В понедельник, 22 апреля, 36-летний форвард прибыл в расположение национальной команды в Новогорске для подготовки к чемпионату мира-2019 в Словакии. Турнир пройдет в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.

- Рад присоединиться к сборной, - написал Ковальчук в своем Инстаграме.

В текущем сезоне Ковальчук провел 64 матча за "Лос-Анджелес", в которых набрал 34 (16+18) очка.

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