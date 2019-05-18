Илья Ковальчук о 160 бокалах пива: "Дело журналистов - писать и фотографировать. Мы здесь играем в хоккей"

Нападающий сборной России, посол БК "Лига Ставок" Илья Ковальчук подвел итоги матча против Латвии (3:1) на чемпионате мира. Также он прокомментировал историю с походом команды в ресторан после победы над Чехией (3:0).

- Первый период получился тяжелым. Сказались два дня паузы?

- Нет, конечно. В большинстве у нас было огромное количество моментов - нужно было забивать. Но вратарь латвийцев здорово сыграл.

- Плюсы и минусы этого матча?

- Главное, что выиграли. Двигаемся дальше. Завтра нас ждет очень серьёзный соперник. Очень хорошая команда. Не то, чтобы мы сегодня хотели затратить, как можно меньше сил, но так вышло: играли на низких оборотах.

- Несколько моментов были на грани фола. Много удалений.

- Это работа судей. Я не хочу не комментировать. Наше дело - играть в хоккей.

- Как отреагировала команда на ажиотаж в прессе по поводу 160 бокалов пива?

- Это дело журналистов - писать, фотографировать. Повторюсь, мы здесь играем в хоккей.

- Чувствуйте, что выходите постепенно на другой уровень: Латвия, Швейцария, Швеция?

- Мы прекрасно понимаем, что через несколько дней уже будут игры на вылет, поэтому нужно сейчас как можно лучше отыграть последние два матча, чтобы в тонусе подойти к финальным играм.

- При Хартли Латвия стала системной командой. Почувствовали разницу?

- Они всегда так играли. А когда соперник Россия - для них это тройная мотивация. Ребята трудились, ловили шайбу, пытались вывести нас из себя. Это все ожидаемо.

- Как реагирует команда, когда тренер соперника вступает в диалог с судьями, громко мотивирует команду?

- Мы этого не слышим. Слишком много шума: болельщики на трибунах. (Алена Гребенькова)

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