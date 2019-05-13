Илья Ковальчук: "Мы все считаем, что пора брать золото на чемпионате мира"

Капитан сборной России, посол БК "Лига Ставок" Илья Ковальчук заявил, что команда хочет выиграть чемпионат мира.

– Овечкин и Малкин сейчас в сборной. Но, в отличие от вас, они – не олимпийские чемпионы. Это повод для подколов?

– Ха, зато они брали Кубок Стэнли! Но тут мы опять возвращаемся к вашему вопросу о команде и звездах. В сборной России на данный момент совершенно неважно, кто, что и когда выигрывал. Сейчас у нас чемпионат мира и общая цель. Мы настраиваемся на победу. Когда мы побеждали на чемпионате мира в последний раз? В 2014-м, если не ошибаюсь? Мы все считаем, что уже пора снова выигрывать золото. (Андрей Вдовин)

Полностью интервью Ильи Ковальчука - здесь.