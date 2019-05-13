Илья Ковальчук: "Мы все считаем, что пора брать золото на чемпионате мира"

Капитан сборной России, посол БК "Лига Ставок" Илья Ковальчук заявил, что команда хочет выиграть чемпионат мира.
– Овечкин и Малкин сейчас в сборной. Но, в отличие от вас, они – не олимпийские чемпионы. Это повод для подколов?
– Ха, зато они брали Кубок Стэнли! Но тут мы опять возвращаемся к вашему вопросу о команде и звездах. В сборной России на данный момент совершенно неважно, кто, что и когда выигрывал. Сейчас у нас чемпионат мира и общая цель. Мы настраиваемся на победу. Когда мы побеждали на чемпионате мира в последний раз? В 2014-м, если не ошибаюсь? Мы все считаем, что уже пора снова выигрывать золото. (Андрей Вдовин)
Полностью интервью Ильи Ковальчука - здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/world/reviews/chmh-2019-rossiya-chehiya-13-maya-intervyu-kapitana-sbornoy-rossii-ili-kovalchuka-1543964/