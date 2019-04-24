Нападающий сборной России Илья Ковальчук поделился впечатлениями от победы над сборной Латвии (4:2) в рамках Еврочелленджа. Это была первая игра Ковальчука за сборную после перехода в "Лос-Анджелес".

– Мы неплохо играли. Единственное – допустили легкие ошибки, которые соперник использовал. Отсюда и две шайбы в наши ворота.

– Тяжело вкатываться в игру после перерыва без матчей?

– Всем нелегко. Я только в понедельник прилетел, акклиматизация. Хотел сыграть с Латвией, чтобы акклиматизация скорее прошла, вкатиться в игру.

– Что привело к ошибкам в обороне?

– Богдан Киселевич вообще летел семнадцать часов сюда, с тремя пересадками. И ему простительно. Команда смогла отыграться и победить.

– Как охарактеризуете игру в атаке?

– Мы хорошо атаковали. И надо отметить вратаря Латвии, который ловил хорошие шайбы. Тем более трибуны помогают, была торжественная церемония.

– Чего ждать от второй игры?

– Идет подготовка к чемпионату мира, все наигрывают сочетания. Хорошая возможность подтянуть игру в большинстве и сыграться. Что скажу про "четыре на пять"? Мне и раньше приходилось выходить в меньшинстве. Это часть работы каждого игрока.