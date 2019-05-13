Илья Ковальчук: "Капитан должен создавать настрой не только в раздевалке, но и на льду"

Капитан сборной России, посол БК "Лига Ставок" Илья Ковальчук рассказал о важности капитана в команде.

– Илья, ваши слова после того, как стало известно, что вы будете капитаном сборной России на чемпионате мира: "Это большая честь и большая ответственность". Но чего все-таки в этом статусе больше: почета или ответственности?

– Бесспорно, ответственности. Капитан – этот тот человек, от которого зависит характер команды, ее настроение. В любых ситуациях ты должен найти правильные слова – где-то настроить, мотивировать, сказать что-то жесткое в лицо, но где-то и пошутить, чтобы снять напряжение. И капитан должен этот настрой создавать не только в раздевалке, но и на льду. Он обязан вести за собой, доказывать свои слова делом и результатом. И сейчас я говорю даже не о голах и передачах. Иногда важнее, здорово отработав в обороне, передать нужный настрой команде. (Андрей Вдовин)

Полностью интервью Ильи Ковальчука - здесь.