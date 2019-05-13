Илья Ковальчук допускает, что может вернуться в КХЛ

Капитан сборной России, посол БК "Лига Ставок" Илья Ковальчук - о возможности возвращения в КХЛ. Сейчас он выступает в НХЛ за "Лос-Анджелес".

- Осталось ли в России что-то такое, чего не хватает там?

– Лично мне не хватает русской бани! Ну и русских друзей само собой – тоже!

– Но после НХЛ вы можете вернуться в КХЛ?

– У меня еще два года контракта с "Лос-Анджелесом". После них – почему нет? И если впереди локаут, то я тоже собираюсь поиграть в России. (Андрей Вдовин)

Полностью интервью Ильи Ковальчука - здесь.