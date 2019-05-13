Илья Ковальчук допускает, что может вернуться в КХЛ

Капитан сборной России, посол БК "Лига Ставок" Илья Ковальчук - о возможности возвращения в КХЛ. Сейчас он выступает в НХЛ за "Лос-Анджелес".
- Осталось ли в России что-то такое, чего не хватает там?
– Лично мне не хватает русской бани! Ну и русских друзей само собой – тоже!
– Но после НХЛ вы можете вернуться в КХЛ?
– У меня еще два года контракта с "Лос-Анджелесом". После них – почему нет? И если впереди локаут, то я тоже собираюсь поиграть в России. (Андрей Вдовин)
Полностью интервью Ильи Ковальчука - здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/world/reviews/chmh-2019-rossiya-chehiya-13-maya-intervyu-kapitana-sbornoy-rossii-ili-kovalchuka-1543964/
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