Нападающий клуба НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук, назначенный капитаном сборной России по хоккею на чемпионате мира, отметил, что это для него большая честь.

- Эмоции от назначения капитаном простые – это огромная ответственность. Это всегда так, но быть капитаном именно такой команды, которая у нас сейчас собирается – это особенно большая честь и большая ответственность, - цитирует Ковальчука "РИА Новости".

Ассистентами капитана будут форварды "Вашингтона" Александр Овечкин и "Питтсбурга" Евгений Малкин, а также нападающий СКА Сергей Плотников.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Словакии. Сборная России сыграет на групповом турнире с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

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