Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 11:09

ИИХФ вынесет решение по участию россиян на чемпионате мира 2026 года в начале февраля

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф сообщил, что организация в начале февраля вынесет решение о том, выступят ли сборные России и Белоруссии на чемпионате мира 2026 года.

«Решение по участию на чемпионате мира 2026 года в Швейцарии ИИХФ вынесет в начале февраля.

Что касается участия россиян на Олимпиаде, то решение будет выносить Международный олимпийский комитет, учитывая, что Олимпийский комитет России отстранен. Когда это будет, я не знаю», — рассказал Тардиф ТАСС.

С февраля 2022-го российские и белорусские сборные не выступают на международных соревнованиях.

Источник: ТАСС
Люк Тардиф
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Два человека погибли и три пострадали при пожаре в Санкт-Петербурге
На 69-м году жизни скончался бард-исполнитель Вадим Мищук
В СМИ сообщили об отправленных ВСУ на штурм в Курскую область заключенных
Тардиф признался, что хотел бы скорейшего допуска российских хоккеистов к международным турнирам
В Москве избили участника Олимпиады-2016 гребца Кирилла Ляпунова
«Спартак» вернет Промеса, ЦСКА замахнулся на 20-миллионного игрока. Трансферные слухи РПЛ
Популярное видео
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тардиф — о снятии санкций с российского хоккея: «Нужно будет принять правила ИИХФ»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости