ИИХФ утвердил проведение ЧМ по хоккею в 2023 году в Санкт-Петербурге

Ежегодный конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ) на заседании конгресса в Братиславе утвердил, что чемпионат мира 2023 года пройдет в России, информирует ТАСС.

Полугодовой конгресс IIHF в сентябре прошлого года принял решение, что турнир пройдет в Санкт-Петербурге, чемпионат мира 2024 года - в чешских городах Прага и Острава, 2025 года - в Швеции.

Чемпионат мира по хоккею-2023 состоится с 5 по 21 мая в Санкт-Петербурге. Соревнования пройдут в "Ледовом дворце", построенном к ЧМ-2000, и на новой 22-тысячной арене.

В России турнир проходил в 2007 году в Москве и Мытищах и в 2016 году в Москве и Санкт-Петербурге.