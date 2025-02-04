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Сегодня, 15:14

ИИХФ сделала заявление о решении по недопуску России к ЧМ-2026

Камила Абдурахманова
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) выступила с заявлением о решении по недопуску сборных России и Белоруссии к чемпионату мира-2026.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт ИИХФ, организация примет решение по допуску российских и белорусских национальных команд на сезон-2026/27 в мае 2026 года.

«По итогам своего последнего заседания, состоявшегося сегодня утром, Совет ИИХФ считает, что возвращение национальных и клубных сборных России и Белоруссии на чемпионаты в сезоне-2025/26 пока небезопасно. Поскольку нынешние условия не позволяют выполнить необходимые требования для организации турниров, гарантирующих безопасность всех участников, ИИХФ должен сохранить текущий статус до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в швейцарских Цюрихе и Фрибурге с 15 по 31 мая.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.

Источник: РИА Новости
Хоккей
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