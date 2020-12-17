ИИХФ: Россия не сможет получить право на проведение ЧМ-2021 из-за решения CAS

ИИХФ заявила, что Россия не сможет принять ЧМ-2021 из-за решения CAS. Ранее президент органии Рене Фазель заявил, что президент ФХР Владислав Третьяк предложил ему провести турнир в России, если Белоруссия не сможет.

«ИИХФ не проводила никаких обсуждений о переносе игр ЧМ-2021 в Россию из-за этого предстоящего решения. Данное решение исключает любую возможность проведения мирового первенства в России в ближайшие два года», — говорится в официальном заявлении ИИХФ.

Напомним, сегодня CAS ограничил российских спортсменов на ближайшие два года в праве на выступления на Олимпийских играх и на чемпионатах мира под собственным флагом. На этих соревнованиях они будут представлены только в нейтральном статусе.