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6 сентября, 12:32

ИИХФ рассмотрит порядок возвращения сборной России на чемпионат мира

Мария Гусева
Читать «СЭ» в
Хоккеисты сборной России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф сообщил, что полугодовой конгресс ИИХФ рассмотрит вопрос о регламенте возвращения сборных России и Белоруссии на чемпионат мира в случае допуска.

«На данный момент никакого решения нет. Координационный комитет ИИХФ работает над различными сценариями относительно возвращения сборных России и Белоруссии, если оно состоится в следующем году или позже. Все это будет представлено совету ИИХФ до полугодового конгресса в конце месяца. Решение будет принято во время конгресса», — цитирует ТАСС Тардифа.

В феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Команды пропустили чемпионат мира 2022 года, который проходил в Финляндии.

Полугодовой конгресс ИИХФ пройдет в Белеке (Турция) с 29 сентября по 1 октября.

Источник: https://tass.ru/sport/15663563
Хоккей
Сборная России по хоккею
Люк Тардиф
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Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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