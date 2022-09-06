ИИХФ рассмотрит порядок возвращения сборной России на чемпионат мира

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф сообщил, что полугодовой конгресс ИИХФ рассмотрит вопрос о регламенте возвращения сборных России и Белоруссии на чемпионат мира в случае допуска.

«На данный момент никакого решения нет. Координационный комитет ИИХФ работает над различными сценариями относительно возвращения сборных России и Белоруссии, если оно состоится в следующем году или позже. Все это будет представлено совету ИИХФ до полугодового конгресса в конце месяца. Решение будет принято во время конгресса», — цитирует ТАСС Тардифа.

В феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Команды пропустили чемпионат мира 2022 года, который проходил в Финляндии.

Полугодовой конгресс ИИХФ пройдет в Белеке (Турция) с 29 сентября по 1 октября.