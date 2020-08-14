ИИХФ против вмешательства политики в спорт. ЧМ может остаться в Белоруссии

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель в интервью ТАСС рассказал о ситуации с чемпионатом мира-2021, который должен будет пройти в Белоруссии и Латвии. По его словам, политика не должна вмешиваться в спорт, а сам руководитель надеется, что турнир не придется переносить в другую страну.

— Мы помним, что на ИИХФ оказывалось давление перед предыдущим мировым первенством в столице Белоруссии со стороны разных политических организаций. Вы готовы к тому, что оно продолжится сейчас?

— Конечно. Но мы будем следить, как ситуация изменится. Есть риск, что какие-то команды не приедут в Белоруссию по проблемам безопасности здоровья. Но как я сказал, слишком рано говорить пока: мы следим «тихо-тихо». Все нервничают из-за коронавируса, сейчас сложное время в мире в связи с реакцией СМИ, людей, в мире. Я больше обеспокоен ситуацией с коронавирусом в хоккейных лигах, на старте соревнований в Европе, КХЛ, можно ли играть со зрителями.

Я надеюсь, что это пойдет на спад в ближайшем будущем. Начнутся ли чемпионаты, будут ли они со зрителями, какая концепция безопасности, соблюдения социальной дистанции — вот более важные вопросы. Это большой кошмар.

— Какое мнение по ситуации с проведением чемпионата мира в Минске имеют остальные члены федерации?

— Могу сказать, что большинство членов совета выступили против политических дискуссий и решений. Если ситуация улучшится, то не будет причин не приезжать в Белоруссию.