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IIHF получила предложение провести ЧМ-2021 по хоккею в Латвии

20:39
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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил, что организация получила предложение провести ЧМ-2021 в Латвии. Изначально чемпионат мира был отдан Латвии и Белоруссии.

«Мы получили предложение от Латвии. Они сказали, что готовы принять 16 команд на двух аренах в Риге», — сказал президент федерации в интервью ТАСС.

Кроме того, Фазель сообщал, что есть альтернативные предложения от Дании и Словакии.

На этой неделе Фазель побывал в Минске, где встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который заверил функционера, что страна готова принять турнир.

Сам чиновник ранее неоднократно сообщал, что официально никакого решения еще нет. Оно будет принято после встречи с Лукашенко, где обсудят вопросы нестабильной общественно-политической ситуации в стране и борьбы с коронавирусом.

Чемпионат мира по хоккею-2021 запланировано провести в мае в Минске и Риге.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10471991

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