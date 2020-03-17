ИИХФ пока не приняла решение по проведению чемпионата мира

Международная федерация хоккея пока не решила судьбу чемпионата мира-2020, который запланирован на май и должен пройти в Швейцарии. Пока ИИХФ отменила чемпионата только в дивизиона А и Б.

— Пока никаких знаковых решений не принято, — приводит слова главы ИИХФ Рене Фазеля официальный сайт ИИХФ. — Мы обсудили сложившуюся очень сложную ситуацию в условиях пандемии коронавируса.

Пока ИИХФ намерена поддерживать тесный контакт с властями Швейцарии и отслеживать развитие ситуации. Матчи чемпионата мира должны пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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