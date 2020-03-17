Чемпионат мира
|
Группа A
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Белоруссия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2.
|Великобритания
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3.
|Германия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4.
|Дания
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.
|Канада
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6.
|Словакия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7.
|Чехия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8.
|Швеция
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
Группа B
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Италия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2.
|Казахстан
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3.
|Латвия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4.
|Норвегия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.
|Россия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6.
|США
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7.
|Финляндия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8.
|Швейцария
|0
|0
|0
|0-0
|0
ИИХФ пока не приняла решение по проведению чемпионата мира
Международная федерация хоккея пока не решила судьбу чемпионата мира-2020, который запланирован на май и должен пройти в Швейцарии. Пока ИИХФ отменила чемпионата только в дивизиона А и Б.
— Пока никаких знаковых решений не принято, — приводит слова главы ИИХФ Рене Фазеля официальный сайт ИИХФ. — Мы обсудили сложившуюся очень сложную ситуацию в условиях пандемии коронавируса.
Пока ИИХФ намерена поддерживать тесный контакт с властями Швейцарии и отслеживать развитие ситуации. Матчи чемпионата мира должны пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.
Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется // Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список