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Чемпионат мира

ИИХФ отменила юниорский чемпионат мира в США

06:24

Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал, что вариант с отменой всех апрельских турниров рассматривается. Причиной такого решения является пандемия коронавируса. В апреле запланированы юниорский и взрослый мужские чемпионаты мира в низших дивизионах.

— Да, мы отменили юниорский чемпионат мира, такое решение было принято сегодня после закрытия президентом США Дональдом Трампом границы для тех, кто прибывает из Шенгенской зоны, из-за угрозы коронавируса, — цитирует ТАСС Фазеля. — У нас была дискуссия с ассоциацией хоккея США. Не было выбора, только отмена турнира

В настоящее время мы мониторим ситуацию по другим турнирам. Положение в Европе сложное. Думаю, мы отменим все турниры в апреле.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7966149

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