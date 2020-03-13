Чемпионат мира
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Группа A
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|Белоруссия
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|Великобритания
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|3.
|Германия
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|4.
|Дания
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|0-0
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|5.
|Канада
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|6.
|Словакия
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|7.
|Чехия
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|8.
|Швеция
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Группа B
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|п
|+/-
|очки
|1.
|Италия
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|Казахстан
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|Латвия
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|Россия
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|6.
|США
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|Финляндия
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|8.
|Швейцария
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ИИХФ отменила юниорский чемпионат мира в США
06:24
Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал, что вариант с отменой всех апрельских турниров рассматривается. Причиной такого решения является пандемия коронавируса. В апреле запланированы юниорский и взрослый мужские чемпионаты мира в низших дивизионах.
— Да, мы отменили юниорский чемпионат мира, такое решение было принято сегодня после закрытия президентом США Дональдом Трампом границы для тех, кто прибывает из Шенгенской зоны, из-за угрозы коронавируса, — цитирует ТАСС Фазеля. — У нас была дискуссия с ассоциацией хоккея США. Не было выбора, только отмена турнира
В настоящее время мы мониторим ситуацию по другим турнирам. Положение в Европе сложное. Думаю, мы отменим все турниры в апреле.
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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020