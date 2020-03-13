ИИХФ отменила юниорский чемпионат мира в США

Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал, что вариант с отменой всех апрельских турниров рассматривается. Причиной такого решения является пандемия коронавируса. В апреле запланированы юниорский и взрослый мужские чемпионаты мира в низших дивизионах.

— Да, мы отменили юниорский чемпионат мира, такое решение было принято сегодня после закрытия президентом США Дональдом Трампом границы для тех, кто прибывает из Шенгенской зоны, из-за угрозы коронавируса, — цитирует ТАСС Фазеля. — У нас была дискуссия с ассоциацией хоккея США. Не было выбора, только отмена турнира

В настоящее время мы мониторим ситуацию по другим турнирам. Положение в Европе сложное. Думаю, мы отменим все турниры в апреле.