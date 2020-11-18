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ИИХФ отменила еще 18 турниров в 2021 году

19:20
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ИИХФ на официальном сайте сообщила об отмене ряда турниров сезона-2020/21 из-за коронавируса.

Отмены каснулись турниров в низших дивизионах среди мужчин и женщин, а также молодежные и юношеские чемпионаты. В целом отмены повлияют на 18 турниров, в результате чего общее количество отмененных турниров в программе на 2021 год достигнет 28.

Изменения не коснутся чемпионата мира, молодежного ЧМ, женского ЧМ и юношеского ЧМ до 18 лет.

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