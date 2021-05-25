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ИИХФ опубликовала заявление по снятию флага Белоруссии

12:12
Флаг. Фото Twitter
Флаг. Фото Twitter
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Рижская дума получила письмо Международной федерации хоккея (ИИХФ) по поводу ситуации с заменой государственного флага Белоруссии во время проходящего в столице Латвии чемпионата мира по хоккею.

Мэр Риги Мартиньш Стакис 24 мая сообщил, что государственный флаг Белоруссии, который наряду с флагами других стран — участниц турнира был установлен на одной из центральных улиц города, был заменен на бело-красно-белый флаг.

«ИИХФ не согласна с действиями мэра Риги и министра иностранных дел Латвии, которые использовали чемпионат мира, как возможность изъявить свою политическую точку зрения. Хоккеисты из Белоруссии были приняты, как гости в Латвии, и не должны видеть такое обращение со своими национальным флагом», — говорится в заявлении ИИХФ.

25 мая Мартиньш Стакис сообщил в Twitter, что было принято решение также вообще убрать флаг ИИХФ.

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