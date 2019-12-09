Чемпионат мира
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Группа A
|и
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|+/-
|очки
|1.
|Белоруссия
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|2.
|Великобритания
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|0
|0-0
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|3.
|Германия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4.
|Дания
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.
|Канада
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6.
|Словакия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7.
|Чехия
|0
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|0
|0-0
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|8.
|Швеция
|0
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|0
|0-0
|0
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Группа B
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Италия
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|0
|0
|0-0
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|2.
|Казахстан
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|0-0
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|3.
|Латвия
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|0-0
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|4.
|Норвегия
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|0
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|5.
|Россия
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|0-0
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|6.
|США
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|0-0
|0
|7.
|Финляндия
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|0-0
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|8.
|Швейцария
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|0-0
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ИИХФ оценит последствия санкций ВАДА в отношении российского спорта
Международная федерация хоккея оценит последствия санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства в отношении российского спорта, информирует ТАСС.
ИИХФ дождется завершения необходимых процедур, прежде чем принять решение о том, какое влияние это окажет на участие российской сборной в соревнованиях и на турниры ИИХФ, которые запланированы в России.
9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.
В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.
Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.
Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.
ВАДА забанило российский спорт на четыре года. Большой онлайн