ИИХФ объявила о переносе ЧМ-2021 из Минска

Международная федерация хоккея на официальном сайте объявила, что Минск лишен права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года.

ЧМ-2021 должны были принять Белоруссия и Латвия - в Минске и Риге. Теперь ИИХФ решит, будет ли у Латвии соорганизатор или все игры состоятся в одной стране.

Решение о переносе турнира из Минска было принято из-за вопросов безопасности, находящихся вне контроля ИИХФ, отмечается в релизе организации.

«Очень печально, что пришлось принять такое решение, — заявил президент ИИХФ Рене Фазель. — По ходу обсуждений мы пытались продвинуть мысль, что чемпионат мира может послужить орудием успокоения ситуации в стране. И помочь Белоруссии направиться на верный путь. Мы поддерживаем мнение, что чемпионат мира не должен использоваться в качестве орудия политического давления. Но мы также признаем, что проведение турнира в Минска в нынешней обстановке не представлялось возможным».

ЧМ-2021 должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. О переносе чемпионата мира заговорили после того, как представители сразу нескольких национальных хоккейных федераций и спонсоров высказались за возможный бойкот белорусской части турнира. Причиной для этого послужила напряженная обстановка внутри Белоруссии и действия властей во время акций протеста в стране.